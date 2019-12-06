Galatasaray beraberliğinin ardından kupada 2-1’lik Altay galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor’da şimdi hedef Antalyaspor... Trabzonspor’a imza attığı günden beri Bordo-Mavili kulübe bağlılığını her fırsatta dile getiren teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularının da aynı duygularla hareket etmesini istiyor. Başarıya giden yolda birlikteliğin en önemli güçleri olacağının altını çizen Karaman, oyuncularından da sadece işlerine odaklanmalarını istiyor.

‘Kimseyi küçük görmem’

Teknik Direktör Ünal Karaman, “Ben hiçbir rakibimi küçük görmüyorum. Trabzonspor forması sırtımdayken, bir aidiyet duygum varken, hiçbir rakibe tepeden bakmıyorum. Ben bakmadığım gibi kimsenin bakmasına da müsaade etmem. Bakacağım bir tek şey var onurlu insanlar gibi hiçbir kategori, hiçbir müsabaka, antrenman fark etmeksizin sorumluluk dahilinde işin gereğini yapmak. Bizim işimiz bu. Sizden de bunu bekliyorum” ifadelerini kullandı.