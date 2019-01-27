Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor puanını 25'e çıkarırken, Trabzonspor ise 30 puana yükseldi.

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Ben oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü bizim için zorluk derecesi yüksek olan bir maçtı. Kupada da mücadele eden bir takımız."

"12 günde 4 müsabaka oynadık, 14 oyuncu kullanmışız ağırlıklı olarak. Bugün de teslim olmadık. Pozisyonlara bakınca da galibiyetle dönmemiz işten değildi."

"Sivas'ın golünden önce orta sahada faul yoktu. Oyuncum benim önümde topa vurdu. Çok net görmüştüm. Tabii ki hocamızda art niyet aramıyorum. Böyle takdir etti. Biz de sonrasında gelen konsantrasyon eksikliğiyle golü yedik."

Abdülkadir Parmak yorumu

Beraberlik golünü atan Abdulkadir Parlak ve genç oyuncuların performansından mutlu olduğunu belirten Karaman, "Onlar bizim için çok değerli. O yok bu yok ama bizde mazeret de yok. Onlar yüreklerini patlatıncaya kadar koşacak, mücadele edecekler, gayret gösterecekler. Bizim takımımızın karakteri bu. Eksik arkadaşların katılımıyla beraber daha güçlü bir takım olacağız. Abdulkadir Parmak görev verdik, hem kupada hem bugün iyi bir performans yaptı. Gereğini yaptı. Hem onun hem takım adına sevinçliyim" ifadelerini kullandı.