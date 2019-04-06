Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasının açılış maçında sahasında Antalyaspor 4-1 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, oyuncularının sezon başından beri ciddi bir mücadele verip duruş gösterdiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Camiamıza hayırlı olsun. Bizim açımızdan, lige verilen bu kadar aradan sonra oyuncularımın çoğunlukla futbolun doğrularını yapmaya çalıştığı bir müsabaka oldu." dedi.

"İlk yarı özellikle yediğimiz gol ve devamında verdiğimiz bir pozisyon kısmi şok oluşturdu." diyen Karaman, "Zaten iç sahada oynadığımız hemen hemen bütün rakipler benzer tarzda oyun anlayışında oynuyorlar. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Futbolun doğrularına inanan maçı yaşayan oyuncu grubum vardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ünal Karaman, bir basın mensubunun lige verilen üç maçlık aranın iç saha takımlarını olumsuz etkileyip etkilemediğine yönelik sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Benzer sorunları hem iç saha hem deplasman takımları yaşayabilirler. Maç geneline bakıldığında sezon başından beri süre gelen bir oyun anlayışımız var. Şartlar ne olursa olsun futbolun güzelliklerini saha içerisinde yapmaya çalışan bir takımız. Aksi bir durumu zaten beceremiyoruz. İlk yarı kısmi eksik olan bir şey vardı. Özellikle ikinci bölgede rakibin bize etkili pres yapıp top kazanmaya çalışarak üzerimize geleceğini düşünüyorduk. O bölgelerde biraz rakibe mesafeli olduk. İkinci yarı mesafeyi biraz daha daraltıp topun olduğu bölge içerisinde kaybedilen toplarda baskıyı yoğunlaştırınca bu pas trafiğine, tempoya hiçbir takım dayanamaz."

Bir rehavet yaşamadıklarını vurgulayan Karaman, "Bir hazırlığımız vardı ama ekstra bir motivasyona gerek yok. Çünkü oyuncularımız sezon başından beri ciddi bir mücadele veriyor, duruş gösteriyor. Artık ne istediğimizin farkındalar. Ortaya böyle güzel bir oyun çıktı. Futbolu özlemiş, bizi yakından uzaktan destekleyen arkadaşlarımıza kaliteli bir oyunla ve skorla cevap verdiğimiz için şahsım adına çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.