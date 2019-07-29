Parma maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcının gündeminde yine transfer vardı. Hoffenheim karşılaşması sonrasında “Eksiklerimiz var. Bu yapıyla sezona girersek Trabzonspor’u zor günler bekliyor” diyen tecrübeli hoca, önceki gün de transfer isteğini açıkça belirtti. Karaman, “Bizim açımızdan eksikleri görmek adına iyi bir maç oldu. Eksikleri biz, bizi yönetenler ve taraftarımız gördü” dedi.

"Sırtımız yere gelmez"

Genç oyuncularının performansından yine övgüyle bahseden Trabzonspor’un teknik patronu, “Gençlerimiz oldukça iyi mücadele ediyor. Ama daha çok çalışacaklar ve gayret gösterecekler. Biz de gelişimlerini takip edeceğiz” ifadelerini kullandı. Taraftara da mesaj gönderen Karaman, “Formayı giyenler emanetçidir. Kulübün asıl sahibi taraftardır. Taraftarlar kulübe sahip çıktığı sürece Trabzonspor’un sırtı yere gelmez” diye konuştu.

"Yusuf Yazıcı benim oğlum"

Ünal Karaman, Yusuf Yazıcı ile problem yaşadığı iddiaları ile ilgili olarak da “Yusuf benim oğlum, kardeşim. O bizim evladımız. Aramızda nasıl bir sıkıntı olabilir?” dedi.