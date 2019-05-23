Ünal Karaman’a avcı bıçağı

Sürmeneli bıçak ustası Rasim Özyiğit, “Ünal hocamızın av merakını biliyorum. Ben de avcıyım. İyi de bıçak ustasıyım. 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Koleksiyonu için özel el yapımı avcı bıçağı yaptım. Dövme çelikten. Yunus yağında suyunu verdim. Nadide bir parça oldu. Ünal hoca bizi çok mutlu etti. Biz de küçük bir katkımız olsun dedik” diye konuştu. Karaman da mükemmel bir tasarım ve işçilikle emek verilen bıçağı, evinin en güzel köşesinde saklayacağını belirterek teşekkür etti.







