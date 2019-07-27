Ünal Karaman: Zor günler bekliyor

Fırtına’nın teknik direktörü Ünal Karaman, geldiği ilk günden bu yana ilk kez transferlerin gecikmesinden dolayı yakındı. Tecrübeli çalıştırıcı, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçının ardından rekabet ortamını oluşturma noktasında eksiklerin olduğunu ve zorunluluk olarak transfer beklentilerinin bulunduğunu söyledi. Karaman, “Bu yapıyla sezona girecek Trabzonspor’u elbette zor günler bekliyor. Transfer beklentimiz var. Eksiklerimizin farkındayız. Ancak kulübün gerçekleri de var. Bir teknik adam olarak bağıra bağıra ‘transfer istiyorum’ diye ortalıkta gezebilirim. Ama daha çözümcü olmalıyız” dedi.

‘Huzurlu ortam gerekli’

Genç oyunculara sonuna kadar güvendiklerini dile getiren başarılı hoca, “Altyapı oyuncularımızın katkıları var. Elbette zaman içerisinde çok daha iyi yerlere gelecekler. Ancak yeni gençler için daha huzurlu ve güvenli bir ortam gerekli. Motivasyonu kaybedersek, kırılgan oluruz. Bu nedenle gençlerin belli bir eğitim aşamasından gelmesi lazım. Umarız yeni isimlerle beraber bu çocuklar daha güvenli ortamda eğitim alırlar” ifadelerini kullandı.