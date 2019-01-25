Ünal Karaman: Yolun sonu kupa

Trabzonspor’un hocası Ünal Karaman, 2-1 ve 3-1’lik skorlar ile Balıkesirspor’u eleyerek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkmalarının ardından soyunma odasında oyuncularını motive etti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Siz bu şekilde yürekten oynamaya devam ederseniz karşınızda kimse duramaz. Ama ne olursa olsun rehavete kapılmak yok. Trabzon şehrine yıllardır bir kupa gelmedi. Bu yüzden Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Trabzonspor’u eski günlerine götürecek olan sizlersiniz. Bu yolun sonu kupa” sözleriyle öğrencilerini motive etti.

‘Takımın geleceği sizsiniz’

Öze dönüş politikası ile altyapıdan yeni yıldızlar çıkarmayı hedefleyen Fırtına’da, Ünal Karaman genç futbolcuları da uyardı. Karaman, “Bu şehrin ve kulübün geleceği sizin ellerinizde. Disiplinden asla taviz vermeyin. Ne olursa olsun dışarıdan gelen eleştirilere kulak vermeyin. Sahaya çıktığınızda elinizden gelenin en iyisini yapın. Türkiye Kupası’nda şampiyon olursak sizin de büyük katkınız olacak. Trabzon taraftarı her zaman size sahip çıkacaktır. Oynadığınız futbolla da sizden sonra gelecek futbolculara örnek olun” dedi.