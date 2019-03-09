Ünal Karaman: Yenilen golden sonra etkili bir geri dönüş yaptık

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla bir maçlık aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırarak 4'üncü sıradaki yerini kordu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi ve "Özellikle maçın sonlarında yenilen golden sonra etkili bir geri dönüş yaptık. İki gol bularak kazanmak bizim açımızdan, takımın moral özgüveni noktasında önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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