Ünal Karaman: Yeni sezon planlaması yapacağız

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Ünal Karaman, "Evimizde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Biz disiplinli oynamaya çalışan bir takımız, maçı çevirmeye çalıştık. Maalesef tehlike bölgelerinde oyuncularımızı istediğimiz şekilde buluşturamadık. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son iki haftada bize yakışanı yapacağız" diye konuştu.

'Yeni sezon planlaması yapacağız'

Ünal Karaman yeni sezon çalışmalarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: "Bu sezon canlı performans izlenmede sorunlar yaşandı. Daha önce izlediğimiz futbolcular var. Bu oyuncularla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Sözleşmesi bitenler ve kiralık oynayan oyuncularla alakalı zorlanacağız. Ancak itinalı çalışan bir grupla, bizi en iyi şekilde temsil eden futbolcularla yeni sezon planlaması yapacağız."



