Ünal Karaman: Yaratıcılık yok

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Getafe karşısında alınan mağlubiyetin ardından sakatlıklardan ve takım olamama konusuna değindi. Karaman, karşılaşma sonrası şunları söyledi:

“İstemediğimiz bir sonuç aldık. Ne yazık ki hücumdaki oyuncularımızın eksikliği, bizi daha çok topla oynamaya itiyor. Tek başına bir zaman kaybına gerek yok. Bu elimizdeki kadro ile neler yapabiliriz, onlara bakıyoruz. Süratli oyuncuların eksikliği, elbette hücumda çeşitliliği azaltıyor. Bundan sonrası için çok fazla bir seçeneğimiz yok. Eksiklerin yokluğunda alttan birkaç arkadaşımızı alarak, kadromuzu tamamlamaya çalışacağız. Belki artık daha sıkıcı bir oyun oynayacağız ama sonuç almak adına transfer dönemine kadar en iyisini yapmak için uğraşacağız. Oyun karakterimizde de bazı değişiklikler olacak. Abdülkadir ve Ekuban, hücumda rakibe bilinmezlikler yaratıyordu. Onların yokluğunda orta saha üretimini artıramıyor ve savunma da dinlenme fırsatı bulamıyor.”

‘Hep birlikte göreceğiz’

“Bazı oyuncularımızın performansını yukarıya çekmek istiyoruz. Sturridge’le idmanlara devam edeceğiz ve ne zaman hazır olacağını hep birlikte göreceğiz. Dünyanın en güzel heykellerinden en güzel parçalarını alırsınız ama en güzeli çıkmaz. Çünkü her şey orantılı olmalıdır. Kafa, kol, diğerleri... Takımda arkadaşlık ve oyuncularımızın özverisi yine aynı. Ancak takım, özellikle oyuncularla birleşirse olur. Biz şu an bunun zorluğunu yaşıyoruz. Yani konu bu kadar basit. Anlatmak istediğim tam olarak bu.”