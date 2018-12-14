Ünal Karaman: Yaptık yine yaparız

Fırtına’nın hocası Ünal Karaman, Galatasaray ve Fenerbahçe zaferlerini hatırlatarak oyuncularını motive ediyor: “İki maçta da net favori değildik ama üstün oynayıp kazandık. Aynısını yine yapabiliriz”

14 Aralık 2018, Cuma 05:58
- A +
Ünal Karaman: Yaptık yine yaparız

Fırtına’nın hocası Ünal Karaman motivasyon turlarını artırdı. Beşiktaş maçı öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine kuran Bordo-Mavili takımın teknik patronu, öğrencilerini de buna göre hazırlıyor.

Takımla sık sık toplantılar yapan Karaman, zaferle ayrıldıkları Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından örnek veriyor.

Karaman’ın, “O iki maçta da favori gösterilmiyorduk ama çok üstün oynayarak kazandık. Yine aynısını yapacak güçteyiz. Size güveniyorum. 90 dakika boyunca disiplinden kopmayıp, rakipten daha fazla mücadele edersek galibiyet bizim olur” dediği öğrenildi.

Öte yandan Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş’ı yenmesi durumunda aynı sezonda 3 büyük rakibini de devirmiş olacak ve 2010-2011’den sonra ilk kez bunu başaracak. Söz konusu sezonda teknik direktör Şenol Güneş, yardımcısı ise Ünal Karaman’dı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.