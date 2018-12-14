Ünal Karaman: Yaptık yine yaparız

Fırtına’nın hocası Ünal Karaman motivasyon turlarını artırdı. Beşiktaş maçı öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine kuran Bordo-Mavili takımın teknik patronu, öğrencilerini de buna göre hazırlıyor.

Takımla sık sık toplantılar yapan Karaman, zaferle ayrıldıkları Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından örnek veriyor.

Karaman’ın, “O iki maçta da favori gösterilmiyorduk ama çok üstün oynayarak kazandık. Yine aynısını yapacak güçteyiz. Size güveniyorum. 90 dakika boyunca disiplinden kopmayıp, rakipten daha fazla mücadele edersek galibiyet bizim olur” dediği öğrenildi.

Öte yandan Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş’ı yenmesi durumunda aynı sezonda 3 büyük rakibini de devirmiş olacak ve 2010-2011’den sonra ilk kez bunu başaracak. Söz konusu sezonda teknik direktör Şenol Güneş, yardımcısı ise Ünal Karaman’dı.