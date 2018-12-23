Ünal Karaman: Vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 17’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavili takım puanını 29'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasındaki farkı 6'ya indirirken, 12 puanda kalan Çaykur Rizespor ise ligin son sırasında yer aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ünal Karaman, "Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Çok özverili bir ilk yarı geçirdiler. Sosa uzun süre sakatlıkla oynadı. Onazi'nin aşilinde sorun olduğunu söylediler. Umarım kötü bir durum yoktur." diye konuştu.

Orta sahada sıkıntıları olduğunu belirten Karaman, "Farklı özelliklerdeki oyuncular bir takım meydana getirirler. Bazı bölgelerde zorlanıyoruz, özellikle orta sahada sıkıntılarımız var. Ona rağmen Yusuf'u, Vahid'i oralara çektik ama istekleriyle görevi yerine getirdiler. Vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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