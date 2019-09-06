Ünal Karaman varsa sorun yok!

Trabzonspor’un efsane ismi Ünal Karaman, 30 Mayıs 2018’de Bordo-Mavililer’e teknik direktör olarak döndü. Futbolculuk döneminde fırtına gibi esen Karaman’ın daha önceki hocalık kariyeri nedeniyle teknik direktörlüğü ilk başta soru işaretleri yaratmıştı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirdi. İşte Ünal Karaman’ın sadece 1 buçuk senede yaptıkları...

1- Yusuf’la transfer rekoru kırıldı

Trabzonspor’un altyapısından yetişen öz evlatları Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür de Ünal Karaman’la birlikte zirve yaptı. Yusuf geçtiğimiz aylarda 16.5 milyon Euro’ya Lille’in yolunu tuttu ve kulüp tarihinin en fazla bonservis ödenen oyuncusu oldu. Abdülkadir için de devler sırada...

2- En az kazanan hocalardan biri

Trabzonspor’a aylık 150 bin TL’ye imza atan ve ligin en az kazanan hocası olan Ünal Karaman, iyi performansının karşılığını yeni sözleşme ile aldı. Yönetim, başarılı hocayla 2 yıllık sözleşme yenilerken, ücretini de aylık 375 bin TL’ye çıkardı. Karaman yine maliyetiyle ligin en az kazanan hocalarından birisi.

3- Avrupa özlemini sona erdirdi

Ünal Karaman, Bordo-Mavili camiaya özlediği Avrupa heyecanını da yaşattı. Geçen sezon ligi 4. tamamlayan Fırtına, 4 yıl sonra Avrupa bileti aldı. Sparta Prag ve AEK ile eleme maçları oynayan Karadeniz devi, 5 yıl sonra Kupa 2’de gruplara kalmayı başardı.

4- 15 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, Karaman’la beraber kazanma alışkanlığı da elde etti. Ligdeki son yenilgisini 17 Şubat’ta Alanyaspor karşısında alan Bordo- Mavililer, daha sonra çıktığı 15 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

5- Oyuncularını yıldız yaptı

Mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi geçen sezon başında orta sınıf oyuncuları kadrosuna kattı. Anthony Nwakaeme ile Caleb Ekuban da bu isimlerden ikisiydi. İki oyuncuyla yakından ilgilenen Karaman, hem Nwakaeme’yi hem de Ekuban’dan yıldız yarattı. Nwakaeme geçen sezonu 11 gol, 11 asistle tamamlarken, Ekuban da bu sezon şimdiden 5 gol, 1 asiste ulaştı.

6- Parmak’ı dipten zirveye çıkardı

Her sene alt lig takımlarına kiralanan Abdulkadir Parmak için yine 1. Lig ekipleri kapıda bekliyordu. Ancak Ünal Karaman, sürpriz bir şekilde yönetime ‘takımda kalsın’ raporu verdi. Abdulkadir Parmak da Karaman’ın güvenini boşa çıkartmadı. Ortaya koyduğu oyunla önce 11’in vazgeçilmezlerinden birisi oldu, şimdi ise A Milli Takım’a kadar yükseldi.

7- Türk futboluna iki hediye

Başarılı hoca kadro yapılanmasında radikal kararlar aldı. Geçen sezon 12. haftada alınan 5-0’lık Malatya hezimeti sonrasında Fenerbahçe derbisinde Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen’e ilk kez 11’de şans verdi. Böylece Ünal Karaman iki genç ismi hem Türk futboluna hem de Trabzonspor’a armağan etti. Uğurcan A Milli Takım kadrosunda yer bulurken, Hüseyin de Milliler’in U21 kampında yer alıyor.

8- Sosa, Karaman’la uçuşa geçti

2017-2018 sezonunun devre arasında transfer edilen Jose Sosa, o dönem beklenen performansına ulaşamadı ve eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak Arjantinli süperstar, Ünal Karaman’ın gelişiyle yükselişe geçti ve şu anda 34 yaşında olmasına rağmen takımın en formda isimlerinden birisi.

Serhat Demirtaş / FANATİK ÖZEL