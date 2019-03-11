Trabzonspor'da sezon başından bu yana yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirilen teknik direktör Ünal Karaman, Akhisar karşısındaki hamleleriyle adeta 3 puanı aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 1- 0 geri düşmelerinin hemen ardından Toure ve Olcay’ı oyuna sürdü ve kritik maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Akhisar antrenörü Cem Kavçak ile girdiği taktik savaşını kazanan başarılı hoca soyunma odasında ise öğrencilerini tebrik etti. Deneyimli teknik adam, sahadaki mücadeleden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

‘Eksiklerimizi gidereceğiz’

2-0’dan 2-2’ye gelen Kasımpaşa maçını oyuncularına hatırlatan Karaman, “Geçen hafta ilk yarıda farklı, ikinci yarıda farklı bir oyun ortaya koydunuz. Özellikle ikinci devredeki futbol ve 2-0’dan, 2-2’ye maç vermek kabul edilemez. Bu skor Trabzonspor’a yakışmamıştı. Bu kez son 20 dakikada çok iyi bir dönüş yaptık. Oyunu bırakmadınız ve sonuç için mücadele ettiniz. İşte bize bu yakışır. Bu direncin, konsantrasyonun ve futbolun önümüzdeki haftalarda da sürmesini istiyorum. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Ama hep beraber bu eksikleri gidereceğiz” ifadelerini kullandı.