8 sene sonra Fenerbahçe’yi deviren Trabzonspor’da keyifler yerinde... Aldığı 3 puanla taraftarıyla barışan ve oynadığı baskılı oyunla rakiplerine gözdağı veren Bordo- Mavililer, artık gözünü tamamen yarın oynanacak Kayseri sınavına çevirdi. Son 9 maçında sadece 1 kez kazanan ve ateş hattına gerileyen Sarı- Kırmızılılar’a konuk olacak olan Fırtına’da teknik direktör Ünal Karaman, bu maçta puan kaybı istemiyor. Öğrencilerine her fırsatta yakaladıkları çıkışı devam ettirmeleri gerektiğini belirten başarılı çalıştırıcı, dünkü idman öncesinde de oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

‘Rehavete kapılmayın’

Asla rakiplerini hafife almamaları gerektiğini dile getiren Karaman, “En az bizim kadar Kayserispor’un da puana ihtiyacı var. Onlar rahat bir nefes almak, biz ise üst sıralara tırmanmak için oynayacağız. Maçın hiçbir bölümünde rehavete kapılmanızı istemiyorum. Sahaya çıkın ve son maçtaki özverinizle oynayın. Fenerbahçe karşısında olduğu gibi Kayseri’de de Trabzonspor ruhunu ve kazanma isteğini görmek istiyorum. Orada alacağımız 3 puan, Fenerbahçe galibiyetini daha da anlamlı hâle getirir” dedi.