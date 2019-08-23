Ünal Karaman temkinli konuştu: Henüz biten bir şey yok

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunan ekibi AEK’yı 3-1 mağlup eden Trabzonpor’da teknik direktör Ünal Karaman, ülke adına bu skorun iyi bir kazanım olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ülkemiz adına 3-1’lik skor iyi bir kazanım." ifadesini kullanarak, "Ülkeden uzak olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Orada acı ve gözyaşı varsa, tabii ki ona katılacağız. Şehitlerimiz var, makamları zaten cennet. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Futbolun doğrularını yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza oldukça memnun edici bir sonuç. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Şartlar ne olursa olsun futbol oynamaya çalıştılar. Bizim açımızdan bu skor sevindirici ama iki ayaklı düşündüğümüz zaman henüz biten bir şey yok. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynar ve sonucu alırız."

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