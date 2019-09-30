Ünal Karaman: Takımı tebrik ediyorum

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederken Ünal Karaman, maçtan sonra yaptığı açıklamada takımını tebrik etti.

Galibiyet sonrası Karaman, “Biz hiçbir maça farklı hazırlanmıyoruz. Oyuncularımız en ufak bir sorun çıkarmadan ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. En büyük zorlukların altından çıkacak olanlar yine oyuncularım. Onları tebrik ediyorum. İyiye giden bir oyunumuz var. Bazen büyük denizin dalgaları, insanları alabora edebiliyor. Şükürler olsun futbolcularımız yine görevlerini yaptı. Perşembe günkü Basel maçı da elbette zor olacak” yorumunu yaptı.