Ünal Karaman: Sonuç için üzgünüm

Ünal Karaman, Göztepe karşısındaki futbolu iki farklı devre halinde ele aldı.

Trabzonspor’un teknik patronu, “İlk yarı oynadığımız oyun bize yakışmadı. Kötüydük. İkinci yarı daha gayretli ve istekliydik. Pozisyonlar da bulduk. Ama malesef sonlandıramadık. Sonlandıramayınca da bu sonuçla karşılaştık. Bunun için üzgünüm” dedi. Her maç gol yemeleriyle ilgili eleştirilere değinen Karaman, “Savunmayı sadece defans oyuncularından beklerseniz, sıkıntılar yaşarsınız. Takım bir bütündür. Belki o bölgede biraz daha sert, agresif oyuncular tercih edebilirdik” yorumunu yaptı.

‘Defalarca izledim’

Son olarak penaltı pozisyonuna değinen başarılı hoca, “Sörloth’un pozisyonunu bende içeride defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Ben yorumumu kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, yorumu yaparlar” dedi.