Spor Toto Süper Lig’de 28’inci haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor’u 1-0 mağlup etti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan genç oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün şık golüyle üç puanı hanesine yazdıran bordo mavililer, Avrupa kupaları iddiasını korudu. Konuk ekip 77'inci dakikada Sosa ile bir de penaltı atışından faydalanamadı. Arjantinli yıldızın vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49’a yükseltirken, Bursaspor ise 28 puanda kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ''Bursaspor gerçekten çok iyi bir takım. Ligde şu an bulundukları konum kaliteleriyle kesinlikle örtüşmüyor. Samet Hoca, Mesut Hoca'ya iyi bir takım bıraktı. Kendi ürettiklerinin karşılığını alamadılar. Bize de iyi çalışmışlar. Böyle zor bir deplasmanda ihtiyacı olan bir takımı yendiğimiz için sevinçliyiz.'' dedi.

''Kimsenin koptuğunu söylemek mümkün değil''

Ligde kolay takım yok. Herkes herkese karşı bir şekilde futbol oynamaya gayret gösteriyor. Bursaspor da bu anlamda iyi bir takım. Artık ligin sonuna geldikçe kimse size top oynatmak istemeyecektir çünkü herkesin hedefi var. Kimsenin koptuğunu söylemek mümkün değil. Tüm bu sebepler maçı sizin için bir kat daha zor hale getiriyor. Bu zorluğu psikolojik ve fiziksel olarak aşan galip geliyor. Bugün de öyle oldu.

''Kırmızı kart kabul edilebilir değildi''

Sosa'ya yanlışlıkla çıkan kırmızı kart kabul edilebilir değildi çünkü orada faul bize yapılmıştı. Bir an "Acaba Sosa ters bir kelime mi kullandı?" diye düşündüm ama Allah'tan Bülent Hoca hemen düzeltti hatasını, yanlış gösterdiğini işaret etti ve rahatladık.

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