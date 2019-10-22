Ünal Karaman: Şimdi sıra Avrupa’da

Gaziantep FK’yı 4-1 gibi rahat bir sonuçla deviren ve ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkartan Karadeniz devi, gözünü UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi. Bordo-Mavililer, Antep ekibi ile oynadığı karşılaşmanın hemen ardından perşembe günü C Grubu’nda Krasnodar ile kozlarını paylaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başlamıştı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptığı öğrenildi.

‘Biten bir şey yok’

Öğrencilerini büyük bir motivasyonla maça hazırlayan tecrübeli hocanın yaptığı konuşmada, “Ligin ilk 5 haftasında sadece bir galibiyet almış ve sezona iyi başlayamamıştık. Ancak bu durumu erken toparladık. Art arda aldığımız 3 galibiyetle kötü gidişata son verdik ve yeniden güzel bir hava yakaladık. Şimdi sıra Avrupa’da. Grupta henüz biten bir şey yok. Krasnodar maçlarını kazanarak Avrupa’da da iddialı duruma gelebiliriz. Bizler bunu başarabilecek güçteyiz” dediği kaydedildi. Dünü izinli geçiren Trabzonspor, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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