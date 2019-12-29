Ünal Karaman sert çıktı: Ezmeye çalışanların boğazına takılırım!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman 6-2 galip geldikleri Kayserispor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı. “Hiçbir yorgunluğu bahane etmeyen, sezonda ilk devre bitmeden 25 maç oynayan arkadaşlarım var. Hepsiyle gurur duyuyorum” diyerek oyuncularına teşekkür eden deneyimli teknik adam, eleştiriler hakkında ise dikkat çekici ifadeler kullandı. Geçtiğimiz sezon sıkıntılı bir dönemde alınmış bir Trabzonspor olduğunu dile getiren Karaman şunları söyledi:

‘Şampiyon olmalıyız...’

“O yıldan bu yıla gelindiği nokta içerisinde sanki çok farklı şeyler yapmış, transferler yapmışız, özel oyuncular katmışız, ‘mutlaka şampiyon olacağız’, ben burada göreve başlarken hiç kimse bana ’mutlaka şampiyon olmalıyız’ diye bir kelime kullanmadı. Her biri sıkıntılı bu ortam içerisinde ’hocam nasıl kurtarırız? Sen de bu camianın çocuğusun. Gel bizimle beraber elini değil kafanı, gövdeni koy’ dedikleri bir ortamda geldik biz. Eğer biz başarı yaşadık da bir noktaya çıkarmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım.”