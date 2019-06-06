Ünal Karaman şartları

Sezon başında Fırtına ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve 3 yıl sonra Bordo-Mavililer’i Avrupa Kupaları’na götüren teknik direktör Ünal Karaman’la bugün nikah tazelenecek. Başarılı çalıştırıcı, saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte Ünal Karaman’ın, Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları ile yaptığı görüşmelerdeki yeni sezona dair planları...

En az 4 transfer!

Geçen sezon alternatifsiz bir kadro ile mücadele eden ve bu nedenle zaman zaman 11 oluşturmakta zorlanan Ünal Karaman, önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olmaları nedeniyle en az 4 transfer istedi. Yönetim ise uygun şartların oluşması durumunda istenilen tüm oyuncuların kadroya katılacağının sözünü verdi.

Rodallega karar versin

Başarılı çalıştırıcı, Hugo Rodallega belirsizliğinin bir an önce çözülmesini talep etti. Geçen sezon 16 kez ağları sarsan Kolombiyalı oyuncunun vereceği cevaba göre Trabzonspor teknik heyeti transfer rotasını çizecek. Karaman’ın önceliği ise maaşında indirime gitmesi halinde Rodallega’nın takımda kalması yönünde.

10 oyuncu kampa gidecek

Öze dönüş politikası ile başarıya ulaşan Karadeniz ekibinde, Ünal Karaman özkaynağı kullanmaya devam edecek. Altyapı hocalarından, genç oyuncular hakkındaki raporları alan başarılı hoca, en az 10 ismi sezon başı kampına götürecek. Tecrübeli teknik adam, bu futbolculardan en az 2’sini ise yeni sezonda direkt A takıma monte etmeyi hedefliyor.

Yine para konuşmadı

Sezon başında yıllık 1.8 milyon TL’lik sözleşmeye imza atan Karaman, ligin en az kazanan hocaları arasında yer alıyor. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sözleşme görüşmelerinde de ilk imzada olduğu gibi yönetimle para konuşmadı. Sadece oyuncuların alacaklarının zamanında yatırılmasını istedi. Karaman bu talebiyle, yönetimin yine takdirini kazandı.

Ünal Karaman, 2 yıllık görev süresini tamamladığı takdirde Ahmet Suat Özyazıcı ve Şenol Güneş’in ardından Trabzonspor’da 3 sene üst üste görev yapan 3. hoca olacak.