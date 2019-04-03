Ünal Karaman: Sahada karşılık vermek zorundayız

Trabzonspor’da ligin son 8 haftasına yepyeni bir yarış gözüyle bakılıyor. Bu noktada en önemli isimlerin başında ise hiç şüphesiz teknik direktör Ünal Karaman geliyor. Öğrencileriyle sık sık toplantılar yapan ve sürecin önemini anlatan başarılı çalıştırıcı, yakın çevresiyle de sık sık durum değerlendirmesi yapıyor.

Yönetimin kendisine duyduğu güvenden çok memnun olduğunun altını çizen Ünal Karaman’ın, “Yönetim büyük çaba harcıyor. Tüm imkanlar zorlanıyor ki Avrupa bileti alınması için. Eğer biz bu süreçte üzerimize düşeni yapamazsak olmaz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Altyapı ile toplantı

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman’ın geçtiğimiz günlerde altyapı koordinatörleriyle de yeni sezon için bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmede, sezon başı kampına katılacak oyuncuların durumları özel olarak masaya yatırılırken, Karaman’ın kalan haftalarda fırsat buldukça alt yaş kategorilerinin antrenmanlarını izleyeceği belirtildi.

Tarafların sezon sonuna kadar sık sık toplantı yapacağı ve en az 6 oyuncunun yeni sezon için hazırlık kampında yer alacağı ifade edildi.