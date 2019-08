UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında yarın Sparta Prag'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve futbolculardan Filip Novak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başlangıçların her zaman zor olduğuna dikkat çeken Ünal Karaman, "Hem Sparta Prag açısından hem de bizim açımızdan zor bir müsabaka olacak. İki tane futbol oynamaya çalışan takımın müsabakası, izleyenler açısından çok keyif verici olacağını tahmin ediyorum. Saha içindeki mücadele edenler açısından zor bir müsabaka olacak. Sadece futbol kültüründen ziyade hem şehrin dokusu hem de insanların kültürel dokusuna baktığımızda gerçekten takdir edeceğimiz bir millet. Benim futbolculuğum döneminden arkadaşım olan Karel Rada vardı. Yine takımımızda forma giyen Thomas Jun vardı. Ondrej Celutska'yla çalışma fırsatı buldum şimdi de yanımızda çok değerli bir başka oyuncu Filip Novak var. Bu dört futbolcudan üçünü özel olarak tanıdığım ve bildiğim için karakterlerine de şahidim. Bu karakterde insanları yetiştiren millete büyük bir teşekkür borçluyuz. Bizim açımızdan ve rakibimiz açısından herhangi bir sakatlığın olmadığı, hak edenin kazandığı bir tur müsabakası olmasını temenni ediyorum. Başlangıçlar her zaman için zordur. Biz geçen sene de belli bir bilinmezliğin içerisinde başlamıştık. Futbol aslında zor bir oyun değil. Biz sadece doğru işleri yapmak ve doğru oyuncuları sahada buluşturmak adına gayret ediyoruz. Geçen sene kadro yapımız oturduğu için birbirimizi tanıyıp anlama ve bizim için bir silah olan güven, iletişimle saha içinde spor kamuoyunun takdirini kazanmış bir oyun oynadık. Zaman zaman arzu etmediğimiz sonuçlar almış olsak da bize Türkiye'de büyük bir sempati oluşturacak bir taraftar kitlesi oluşturduk. Geçen seneki kadromuzdan birçok oyuncu kaybettik. Saha içinde olanlar değil, diğerlerinin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Oyuncu sadece saha içerisinde mücadele eden değildir, onların takım bütünlüğü içindeki rolü de önemlidir. Vahid'in, Ibanez'in, Zargo'nun geçen yılki başarımızda katkıları var. Biz isteriz ki oyuncumuz en fazla forma şansı bulacağı yerde olsun. Umuyorum ve bekliyorum ki bizi çok zorlayacak kayıplar olmaz. Bizler hazırlık döneminde geçen seneki kadromuzdan 6-7 oyuncuyla çalıştık. Rakibimizin oynadığı 4 haftayı dikkate alırsak ve ilk hafta aldıkları mağlubiyetten sonra yaptıkları revizyonu dikkate alırsak onlar da hazır durumdalar. Ancak biz hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınan olmadık. Elbette ki sahaya çıkacağız ve oynayacağız. Bu şartlarda yarınki müsabakaya hazırlandık. Umuyorum ki geçen sene kaldığımız yerden ve daha iyi noktalara giden bir futbol oynayacağız. Bu süreçte yeni katılan arkadaşların insani boyutta tanıyacağız ve takıma katkılarını göreceğiz. Şu an itibariyle rakibimizin takım bütünlüğü konusunda bizden daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ama biz her zamanki silahımızla Allah'ın izniyle hazırız" şeklinde konuştu.

"YARIN Kİ MAÇ İÇİN MAZARETİMİZ YOK"

Sparta Prag maçı için hiçbir mazeretlerinin olmadığını ve Trabzonspor'un her sezon Avrupa'da bulunması gerektiğini söyleyen Ünal Karaman, "Haziran'ın ortasından itibaren kamp yapıyoruz. genç oyuncularımızla çalıştık ve sonrasında Temmuz'da hem Trabzon'da hem de yurt dışında etap etap kamplarımızı devam ettirdik. Ne derece doğru ifade olacak ama bahsettiğim 2-3 oyuncu haricinde 90 dakika oynattığım oyuncum yok. Bir devreden başlayıp, 60-70 dakika oynattığımız oyunumuz oldu. O döneme kadar transfer netleşmemişti. Sakatlık riskini de göz önüne aldığımızda korumayla davrandık. Bu zor zamanlarda mazeret üretmeyip, kendi performanslarını üst düzeyde kullanmaya çalışacaklar. Yarın için oynayacağımız müsabakada herhangi bir mazeretimiz yok. Rakibin artıları sayılabilir ama bizim de inancımız, güvenimiz, sevgimiz ve saygımız bütün açıkları kapatabilecek boyutta. Kullanma durumuna göre yeni katılan oyuncularımızın takım uyumu içerisinde küçük de olsa meraklarımız olacak. Zaman içerisinde onların da çok iyi bir noktaya geldiğini göreceğiz, eksiklerinden arınmış ve nereye gidebileceğini gören Trabzonspor olacak. Ama dediğim gibi yarınki müsabaka için bir mazeretimiz yok. En son 2015 – 2016 sezonunda katıldığımız Avrupa Kupaları var. Bizim tarzımızdaki takımların her sezon Avrupa'da olması lazım. Biz kendi camiamıza en iyisini layık görüyoruz. Zaman zaman kulüplerin yaşadığı zorluklar göz önünde bulundurulduğunda hedeften uzaklaşma oluyor. Daha sistemli davranarak Avrupa Kupalarına katılmayı alışkanlık haline getirmeliyiz" diye konuştu.

FİLİP NOVAK: SPARTA PRAG'IN EN BÜYÜK AVANTAJI LİGE BAŞLAMIŞ OLMALARI

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak ise yarınki maçta Prag'dan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyleyerek, "Sparta Prag'ın en büyük avantajının lige başlayarak dört maç oynamaları olduğunu düşünüyorum. Birbirlerini tanıdılar ve eksiklerini gördüler, elbette bize karşı bir avantaj bu. Hocalarını da tanıyorum. Mutlaka dersini çalışmış ve her bir oyuncumuzu analiz etmiştir. Biz takım olarak geçen yıl oynadığımız futbolu oynayarak iyi bir sonuca ulaşmak istiyoruz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılarak evimizde turu atlamak istiyoruz" dedi.

"BENİM İÇİN ÜLKEMİ TRABZONSPOR FORMASI İLE TEMSİL ETMEK BÜYÜK ŞEREF"

Müsabakanın seyircisiz oynanmasını bir avantaj olarak gördüğünü ifade eden Filip Novak, "Benim için ülkeme dönmek büyük mutluluk. Trabzonspor ile temsil etmek büyük bir şeref. Yarınki maç zor olacak. Her iki takım da tur atlamak ve gruplara kalmak istiyor. Şans faktörünün önemli olacağını düşünüyorum. Umarım iyi olan kazanır. Seyircisiz oynamak kimse için güzel bir duygu değil. Özellikle evime geldiğimde Sparta Prag taraftarını görmemek güzel değil ama takımımız için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Ayrıca Trabzon'a geldiğinde de taraftarımızın önünde Sparta Prag unutulmaz bir atmosfer yaşayacak. Sparta Prag'ın dört maçını da takip ettim. Fırsat buldukça televizyonlardan Çek ligini takip etmeye çalışıyorum. Bazı bilgileri Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile paylaştım ama hala paylaşacağım bilgiler var. Bu bilgilerin de tur atlamamız için önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"PRAG'DAN AVANTAJLI BİR SKORLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

