Ünal Karaman: Pahalıya maloluyor

Trabzonspor'un Sivasspor deplasmanındaki 2-1'lik yenilgisinin ardından Ünal Karaman açıklamalarda bulundu. Karaman, genel olarak takımının performansından memnun olduğunu ifade etti. Karaman, "Maç geneline baktığımızda daha iştahlı bir Trabzonspor vardı. Oyunun geneline baktığımızda penaltı da dahil maçı kazanabilecek bir Trabzonspor vardı. Ama bazen olmuyor" dedi.

Ünal Karaman şöyle devam etti: "Basit gördüğümüz pozisyonlar bize pahalıya mal oluyor. Oyuncularımın oynadığı oyundan genel olarak memnunum. Mağlup olmayı haketmedik. Detay hesabında hata yapıyoruz. Umarım telafi eder üzerinden geliriz."

Teknik adam Beşiktaş maçı ile ilgili olarak ise "Beşiktaş maçı zor maç. Her maç zor. O zorluk içerisinde bakıp en iyi şekilde hazırlanacağız" yorumunu yaptı.





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