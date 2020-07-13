Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve kritik 3 puanı rakibine kaptırdı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa’nın galibiyeti hak ettiğini aktardı.

Müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Karaman, "Rakip bizden daha fazla istedi. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Belli bir dönem mücadelenin içinde kaldık. Riskli pozisyonlardaki oyuncularımızı kullanamadık. Üç sarı kartlı birkaç kullandığımız oyuncumuz vardı. İkinci yarıda kullanmaya gayret gösterdik. Bu da beklediğimiz oyun olgunluğunu bize sağlamadı. Yorgunluk normal. Her şeye rağmen bazı oyuncularımın biraz daha fazla tepki vermelerini beklerdim. Umarım, kalan süreçte kendi futbol kalitelerini üste çekmeye çalışan bir duruş sergilerler." diye konuştu.