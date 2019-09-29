Ünal Karaman: Oyuncular en ufak sorun çıkarmıyor

Ünal Karaman'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bir hiçbir maça farklı hazırlanmıyoruz. Oyuncularımız da en ufak bir sorun çıkartmadan ne görev verilirse yapmaya çalışıyorlar. Zorluklar yok mu? Hep var ama bunların üstesinden gelmeyi hep birlikte başarıyoruz.

Büyük denizlerin dalgaları da büyük olur, alabora olabiliyoruz bazen. Olumsuzluklar da yaşıyoruz ama bugün bu noktaya geldik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum.

Basel çok iyi bir takım ama bizim de futbol kültürümüz ve ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var. En iyisi için gayret göstereceğiz.

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