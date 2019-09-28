Ünal Karaman: Orta sahayı alırsak maçı da alırız

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, zorlu maç öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

28 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Ünal Karaman: Orta sahayı alırsak maçı da alırız

Trabzonspor’un hocası Ünal Karaman, Beşiktaş maçı öncesinde dünkü idmanda öğrencilerine bir takım uyarılarda bulundu.

Siyah- Beyazlılar’da orta sahada Mohamed Elneny ile Adem Ljajic gibi isimlerin cezalı olmasının kendileri için büyük bir avantaj sağlayacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Rakibimizin orta sahasında en önemli oyuncuları yok. Bu yüzden karşılaşmanın başında baskı kurarsak ve onların orta sahasını çökertirsek galibiyet için çok önemli bir adım atmış oluruz. Bu yüzden ilk 20 dakikalık bölümde onları bunaltmamız gerekiyor. Hepiniz bunu yapabilecek kapasiteye sahipsiniz.”  

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