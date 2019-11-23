Ünal Karaman: ‘Önce Ankaragücü, sonra Galatasaray’

Milli arayı iyi değerlendiren ve günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor bugün deplasmanda Ankaragücü ile gelecek hafta ise sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Ünal Karaman da hafta boyunca oyuncularıyla yaptığı toplantıda Ankaragücü karşılaşmasının önemine dikkat çekti.

Şimdiden Galatasaray maçını düşünmemeleri gerektiğini belirten tecrübeli hocanın, “Maç maç düşünerek buralara geldik. Galatasaray karşılaşmasını şimdi aklınızdan çıkartın. O maçtan önce kazanmamız gereken Ankaragücü mücadelesi var. Ankara’da kazanırsanız, o zaman Galatasaray maçının önemi daha da artar” dediği öğrenildi.

Hedef liderlik koltuğu

Oyuncularını bu sözlerle motive eden Karaman hedefi de ligin ilk yarısını liderlik koltuğunda bitirmek olarak belirledi. Başaırlı teknik adam, sezon başından bu yana art arda yaşanan sakatlıklar ve kadro darlığı yüzünden rotasyon şansının fazla olmaması nedeniyle sıkışık maç trafiğinde sıkıntı yaşamıştı.

Deneyimli çalıştırıcı, ilk yarıyı şampiyonluk yarışı içerisinde bitirmeleri halinde yapılacak takviyelerle ikinci devrede daha da iddialı duruma geleceklerini düşünüyor. Bu nedenle de ilk yarıda olabildiğince az puan kaybı hedefleniyor.