Ünal Karaman: O golü yemeyeceksin!

Ünal Karaman'ın yayıncı kuruluşa ve genel basın toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Beşiktaş da hak etti"

Son dakikalara kadar getirdiğimiz bir maçtı. Bu dakikaya getiriyorsak bizim bu maçı galibiyetle tamamlamamız gerekir. Bu kalitede bir takımız. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum sonuna kadar bırakmadılar. Hak ettikleri puanı aldılar.

"İstim üstünde geldik"

Abdülkadir ve Sosa gibi oyuncuların oynayıp oynamayacağını bilmeyerek, istim üstünde geldik buraya.

"Psikolojik olarak üstün kalamadık"

Psikolojik olarak üstün olmayı önde olduğumuz dakikalarda başarabilseydik bence burana 3 puanla ayrılırdık.

"Batuhan hamlesi işe yaramadı"

Yapacağınız hamlelerin sizi mutlak bir sonuca götüreceğini düşünürsünüz. Bu bazen olur bazen olmaz. Batuhan'ı aldık oyuna, hava toplarını almak için ama Beşiktaş'ın yaptığı ortaların çoğunda yüzde 80 onlar hava toplarını aldılar.

"O golü yemeyeceksin"

Yine de söylüyorum, ne olursa olsun senin takımın o dakikada öndeyse o golü yemeyeceksin. Son saniyede bile pozisyonumuz var.

"Kucka hala oyuncumuz"

İmza atılıncaya kadar Kucka bizim oyuncumuz. Türkiye, dedikoduya çok açık bir ülke, buna müsait bir ülke. O yüzden ayrıldığına dair imza atılmadan "Ayrıldı" diyemeyiz.