Ünal Karaman: O gol çok üzdü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından üzgündü. Galibiyeti hak ettiklerine dikkat çeken başarılı hoca, “Son dakikada gelen gol bizi üzdü. Bazen maçın hikayesi, topun dönüşü, 1 metrelik bir koşu, bir dokunuş 90 dakikalık mücadelenin özeti oluyor. Galatasaray ligin iyi takımlarından biri ve çok kaliteli oyunculara sahip sonuçta. Bur tarz bir hata yapmamalıydık. Bunu yapınca cezayı kestiler” dedi. 2. golü bulmaları gerektiğini dikkat çeken Karaman, “Attığımız golden sonra girdiğimiz net pozisyonlar var. 2’yi atsak, farklı olabilirdi. Tüm oyuncularım kazanmak için gayret etti. 90’da gelen gol bizi çok üzdü” ifadelerini kullandı. Avrupa’da genç ve yedek ağırlıklı kadroyla çıktıkları için yapılan eleştirilere de sert yanıt veren Trabzon’un hocası şöyle devam etti:

‘Beyinleri alsın...’

“Bizim bir gerçeğimiz var, müsaade etsinler biz yaşayalım. Oyuncularımın gösterdiği emeğe saygı duyuyorum. Bazı insanların beyinleri alsın diye tekrarlıyorum. 10’un üzerinde oyuncumuz 17-18 maçın üzerine çıktı. Belli tecrübede ve yaşta oyuncular. Onları korumamız gerekiyor. Bugün de 3. değişikliği yapmadım çünkü oyun kimyasını bozmak istemedim. Ama dediğim gibi basit bir hata ve yediğimiz gol var”