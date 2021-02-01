Günümüzde futbol hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle erkek taraftarların yoğun ilgi gösterdiği spor dallarından birisi olan futbol ciddi uğraş gerektiren spor dalları arasında yer alır. Futbol konusunda deneyimli kişilerin de sık sık takip ettikleri futbolda futbolcular ve teknik direktörler ile her sene yeni sözleşmeler imzalanıyor. Özellikle de futbolcuların performansına ve teknik direktörlerin başarılarına göre transfer politikaları uygulanıyor. Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan kişilerden bir tanesi de Ünal Karaman olarak bilinmektedir. Profesyonel kariyeri olan Ünal Karaman aynı zamanda milli takım teknik direktörlüğü de yapmıştır.

Ünal Karaman nereli?

Türk futbol tarihinde önemli başarılara imza atmış olan Ünal Karaman eski milli futbolcu ve günümüzün de teknik direktörüdür. 29 Haziran 1966 yılında doğan Ünal Karaman Konya İlinde doğmuştur. Profesyonel kariyerine Konyaspor'da başlayan Ünal Karaman'ın 1984 yılında milli takım U-18 kariyeri başlamıştır. Bunun yanı sıra Ünal Karaman 2000- 2004 yılında milli takımda yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştur.

Ünal Karaman kaç yaşında?

Spor hayatı boyunca önemli başarılara imza atan Ünal Karaman 29 Haziran 1966 yılında Konya şehrinde doğmuştur. 54 yaşında olan başarılı teknik adam 1981 yılında başladığı futbol hayatını günümüze kadar sürdürmüştür. Başarılı teknik adam Ünal Karaman 2000 yılından itibaren futbolu bırakarak teknik yönde kulüplerde çalışmaya başlamıştır.

Ünal Karaman hangi takımlarda oynadı?

Futbol hayatına Konyaspor'da başlayan Ünal Karaman 1984 yılı itibari ile Gaziantepspor'da top koşturdu. Gaziantepspor ile 2. Lig'e kadar çıkan Ünal Karaman bu dönemde Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını giydi. Karaman 1987 yılı itibari ile Malatyaspor'a transfer oldu. Başarılı teknik adam 1988 yılında Malatyaspor'da lig üçüncülüğünü de yaşadı. Ünal Karaman A Milli Takımda forma giyerken orta sahanın başarılı isimleri arasındaki yerini aldı. 1990 yılı itibari ile Trabzonspor 'a transfer olan Ünal Karaman 1999 yılında MKE Ankaragücü'nde top koşturdu. Ünal Karaman buna karşı 2000 yılı itibari ile futbolu bıraktığını açıkladı.

2021'de hangi takımda teknik direktör? Maaşı ne kadar?

Türkiye genelinde pek çok takımda top koşturan başarılı spor adamı Ünal Karaman teknik direktörlüğe geçtikten sonra çok sayıda futbol takımını çalıştırdı. Ünal Karaman günümüzde Göztepe futbol takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Teknik direktörlerin alacakları ücret kulüp politikasına ve teknik direktörlerin kabiliyetlerine göre değişiyor. Karaman 3,5 milyon TL ücret kazanıyor.

Ünal Karaman teknik direktörlük kariyeri

Ünal Karaman futbol yaşamında oldukça başarılı sezonlar geçirdi. Karaman 2000- 2004 yılları arasında Türkiye Milli Takımında yardımcı antrenörlük yaptı. Ünal Karaman 2005 yılı itibari ile ümit milli takım teknik direktörlüğü görevinde bulundu. 2007 yılı itibari ile Konyaspor'u çalıştıran Ünal Karaman 2008 yılında MKE Ankaragücü futbol takımının başına geçti. Burada önemli başarılara imza atan Ünal Karaman 2008- 2009 sezonunda Konyaspor'da yeniden göreve başladı. Ünal Karaman 2010 yılında Trabzonspor'da Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak göreve başladı. Sonrasında başta Şenol Güneş olmak üzere tüm teknik ekip 28 Ocak 2013 yılında hep beraber istifa ettiler.

Ünal Karaman'ın Meslek Yaşamındaki Başarıları

Türk spor tarihinde önemli başarılara imza atan Ünal Karaman Trabzonspor'da görev aldığı süre boyunca 1991- 1992 ve 1994- 1995 sezonlarında Türkiye kupasını kazanmıştır. Trabzonspor'da 1994- 1995 sezonunda görev alan Ünal Karaman Cumhurbaşkanlığı Kupasını da takıma kazandırmıştır. Başarılı teknik adam yine Trabzonspor teknik direktörü olduğu dönemde çok sayıda başarı elde etmiştir.