Ünal Karaman mesajı verdi

Sezon başında en büyük hedef olarak belirlenen Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda eden Trabzonspor artık sadece ligde mücadele edecek. Sezon sonunda ilk 3’ü hedefleyen ve Avrupa biletini almayı planlayan Bordo-Mavililer, Beşiktaş’ın 2 puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Son dönemde büyük bir düşüş içerisinde olan Kasımpaşa engelini rahat geçmek isteyen Karadeniz temsilcisi, 3. sırada bulunan Kara Kartal ile puan farkını 2’ye düşürmeyi hedefliyor.

Yeni bir seri...

Geçen hafta Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek 2 hafta sonra kazanan Fırtına, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni bir seri başlatmanın da hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Ünal Karaman ise öğrencilerini, ‘Kazanmaktan başka çaremiz yok’ sözleri ile Kasımpaşa maçına motive etmeye çalışıyor.