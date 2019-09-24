Ünal Karaman: Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-1’lik yenilgiye rağmen futbolcularının oynadığı oyundan memnun olduğunu söyledi. Basit hataların pahalıya patladığını kaydeden başarılı çalıştırıcı, “Bugün (dün) son dönemde oynadığımız maçlara oranla daha iştahlı bir Trabzonspor vardı. Oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum. Maçı kazanacak pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık” açıklamalarında bulundu.

‘Telafi etmek istiyoruz’

Karaman sözlerini şöyle tamamladı: Her ne kadar doğruları yapsak da zaman zaman basit gördüğümüz pozisyonlar pahalı mâl oldu. Detay hesabında hata yaptık. Ama artık yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta Beşiktaş’la oynayacağız. Bunu telafi etmek istiyoruz. Çok zor olacak. Rakibin adı yok. Her maç zor. O zorluk içinde bakacağız ve en iyi hazırlığımızla kazanmaya çalışacağız” dedi.