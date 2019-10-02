Ünal Karaman: Haklarını helal etsinler

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Basel maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yapıyor.

Ünal Karaman'ın açıklamaları şöyle:

"Birçok oyuncumuza fazla yüklendik. Şartlar bunları gerektiriyor. Oyuncularımız haklarını helal etsinler."

Ünal Karaman'a basın toplantısında Abdülkadir Parmak eşlik ediyor.

Karaman sakatlıklardan dert yanarken şöyle konuştu: "Zaten belli sakatlıklarla uraşıyoruz. Allah korusun yeni sakatlıklarla uğraşmak istemiyoruz. Yeni sakatlıklar eklensin istemiyoruz. Biz formayı kategorize etsin istemiyoruz oyuncularımız."

"Trabzonspor formasıyla çıktığımız her maç değerlidir. Lig, Avrupa diye ayıramayız."

"Rakibimiz oyunun savunma ve hücum yönünü oldukça iyi oynayan bir takım. Oyuncularımızdan her maç için beklentimiz iyi temsil etmeleridir."

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