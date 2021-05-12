Ünal Karaman: Kimin neye ihtiyacı olduğu bizi ilgilendirmiyor

Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Göztepe, sahadan 5-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 90 dakikanın düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Karaman, zor bir sezon yaşandığını ifade ederek, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İnşallah kazasız belasız yüz akıyla tamamlayacağımız bir sezon olacak. Sonlara doğru yaklaştıkça birçok oyuncuyu çok ciddi olmasa da sakatlıklarla sahanın dışında bırakmak zorunda kaldık. Bugünkü sonuçlara bakınca çok farklı mecraya giden bir lig söz konusu. Haftaya şampiyonluk adaylarından biriyle oynayacağız. Umarım sağlık ekibimiz bize müjdeli haberler verir. En iyi kadroyla çıkıp camiamıza yakışan bir maça çıkacağız. Lafın sözün olmadığı bir ligi tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kendisinin olduğu yerde takımının her zaman hedefinin olduğunu dile getiren Karaman, "Oyuncularıma her şeyi söylerim ama başka kimseye söyletmem. Son maçı da yüzümüzün akıyla tamamlayacağız. Kimin neye ihtiyacı olduğu bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı. (DHA)