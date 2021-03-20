Ünal Karaman: Kendimizi ve oyuncularımızı hesaba çekeceğiz

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Sivasspor'a 5-3 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilk yarıdaki oyunlarının kabul edilemez olduğunu ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Galibiyetler yaşıyorsak mağlubiyetler de yaşayacağız. Şartlar ne olursa olsun saha içerisinde mücadele eden bir takım olmak durumundayız. Bu konu üzerinde çalışmaya gayret etmeliyiz. Kalemizde gördüğümüz 5 şut var ve 5 tane yediğimiz gol var. Bu asla kabul edilecek bir durum değil. Biz kendi iç hesaplaşmamızda çok farklı şeyleri çok farklı şekilde konuşacağız. Bu benim kabul edebileceğim bir oyun tarzı değil. Biz bazı şeyleri kabul ediyorsak oyuncularımız da bazı şeyleri kabul etmeli. Eğer arkamızda hoş anılarla camiadan ayrılan oyuncular olmak istiyorsak kendimizi ona göre geliştirmeliyiz. İlk yarıyı kabul etmek söz konusu değil ancak ikinci yarı maçı oynayan bir takım vardı. Şartlar ne olursa olsun özellikle futbola saygı konusunda çok üzüldüğüm bir müsabaka oldu. Benim oyuncum kendiyle yarışabilmeli. Kendisine yakışan karakter içerisinde olmalı. Özellikle ilk yarıda bu konuda çok üzüldüm. Kendimizi ve oyuncularımızı hesaba çekeceğiz. Daha iyi olmaya gayret göstereceğiz"