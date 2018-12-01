Ünal Karaman: Kazanmaya gidiyoruz

Trabzonspor’da işlerin kötü gittiği periyotta, teknik direktör Ünal Karaman da sıkıntılı günler geçirmeye başlamış, kaderi oylanır hale gelmişti. Ancak durum kısa süre içinde değişti. Fenerbahçe maçı sadece takımın değil, Bordo-Mavililer’in hocasının kredisini de yükseltti. Ancak 1 maçla her şeyin tamamen normalleşmeyeceğinin Karaman da farkında. Karadeniz temsilcisinin teknik patronu, Kayseri deplasmanı öncesinde iddialı ve bir o kadar da kararlı mesajlar yolladı.

“Trabzonspor takımı maç seçmez, her maça kazanmak için çıkar, Kayseri’de de öyle olacak” diyen Karaman, “Fenerbahçe maçı artık geride kaldı. Biz teknik adamlar geriye bakarak yol alamayız. Sadece hatalarımızdan ders alır, iyi işleri geliştirmeye uğraşırız. Evet, eksiklerimiz var ama oynayacak arkadaşlarımız da diğer isimleri aratmayacağı düşüncesiyle aramızda. Bu nedenle devre arasına kadar iyi bir seri yakalamak için ilk adımı atacağız” ifadelerini kullandı.