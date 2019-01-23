Ünal Karaman: Kazandığımız için mutluyuz

Trabzonspor, 2-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u Abdülkadir Parmak (2) ve Novak'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, önemli açıklamalarda bulundu.

Karaman, ''Kazandığımız için mutluyuz, öncelikle bunu belirteyim. Şu an itibariyle ciddi bir sakatımız olmadığı bir müsabaka oynadık, o da bizim için oldukça sevindirici. Çünkü şu sıralar biraz kadroyla ilgili sıkıntımız var. Oynayan her oyuncu bizim için kıymetli ve değerli. Ağır saha şartlarına rağmen iyi bir mücadele oldu. Tur atlayıp, şehrimize bu şekilde dönmek bizim açımızdan sevindirici. Balıkesirspor'a başarılar diliyorum, çok iyi bir kadrolar. Başında da çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz ve değer verdiğimiz bir hoca var. Allah yolunu, bahtını açık etsin'' dedi.



