Evinde Yeni Malatyaspor'a yenilerek yine galibiyetle tanışamayan Göztepe 'de teknik direktör Ünal Karaman, "Kaybetmek üzücü ama maçın başından sonuna kadar baktığınız zaman birçok futbol doğrusunu yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Karaman, 90 dakikanın ardından, "Yaptığımız paslar, topu üçüncü bölgeye taşımamız sonuca etki etmedi. Son vuruşları yapamadık, rakibin oyunu soğutmasına izin verdik. Son pasları yapamadık. Daha ligin başı, 2 haftadır gösterdiğimiz bir mücadele var. Ben ve oyuncularım mutlu olmayı hak ediyoruz. Taraftarlarımızı mutlu olmayı hak ediyor ama bazen mücadelemiz sonuca etki etmeyince dayanamıyorum" diye konuştu.

Maçta yeni transferlerden 5'ini kulübede oturtup yalnız stoper Arslanagic'i sahaya süren Karaman, "Takım kimyası üzerinde gayret gösteriyoruz. Geçen seneden bir takımımız var. Bugün ilk 11'de bunlardan 10 tanesini kullandık. Bazen futbolcu iyi futbolcu olsa da takımın kimyasına katkısı beklenen düzeyde karşılık bulmayabilir. Geçen hafta 11'de Tijanic'i kullanmıştık, bu hafta Beykan'ı kullandık. Her yapılan transfer oynayacak diye bir şey yok. Takım kimyasına zamanla katkı vermeleri önemli" açıklamasında bulundu.

DHA