Ünal Karaman: Kaptanımız mükemmel

Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman oyuncularını 4-1’lik skordan dolayı tebrik etti. Maçı değerlendiren tecrübeli hoca, “Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maç genelinde öncelikle verilen mücadeleden sonra da kazanma adına yapılan hamlelerden memnunum. 3 puan camiamıza hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

‘Katkı sağlayacaktır’

Sturridge’in performansı hakkında da konuşan Karaman, “Sturridge şu anda takıma yapmış olduğumuz yüklemeyi kaldırabilecek durumda değil. Özel antrenmanları oluyor. Bu nedenle bazen 30, bazen de 60 dakika kullanıyoruz. Oynayarak güçlenmeye ihtiyacı var. Belli bir tecrübeye sahip oyuncu. Bize mutlaka katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Duruşu çok önemli’

Sosa’ya da övgüler yağdıran başarılı çalıştırıcı, “Bizler ne kadar formaya aidiyet hissediyorsak bu takımın kaptanı da o kadar aidiyet hissediyor. Ben yarın Sosa’ya ‘Sen santrafor oynayacaksın, orada sana ihtiyaç var’ desem eminim ki hiç tereddütsüz oynar. Sosa’nın duruşu çok önemli. Bizim kenardaki müdahalelerimizin yanı sıra Sosa’nın saha içindeki oyun performansı ve arkadaşlarını yönetme performansı içerisinde mükemmel bir kaptanlık yapıyor” diye konuştu.

‘Atatürk kurucu liderimiz’

Karaman, ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yer aldığı tişörtle çıkmaları hakkında, “Atatürk bu topraklara imza atan, Cumhuriyetimizin kurucu lideridir. Savaşı yapan sadece elinde silah olup da cepheye koşan değildir. Türk milleti, askerdir” dedi.



