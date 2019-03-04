Ünal Karaman kadroyu dolduramadı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi.

04 Mart 2019, Pazartesi 20:19 Son Güncelleme:
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Ünal Karaman kadroyu dolduramadı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Kritik mücadele öncesinde sakatlıkla boğuşan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Pereira, Onazi, Abdülkadir Ömür ve kadro dışı olan Olcay Şahan, İstanbul deplasmanında takımlarını yalnız bıraktı. 

Trabzonspor’da, 11 kişilik kadronun yanı sıra, Arda, Murat Akpınar, Amiri, Ali Osman, İbanez ve Batuhan yedek soyundu. 

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