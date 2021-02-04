Ünal Karaman: İyi oynadık, galibiyeti kaçırdık

Göztepe Teknik Direktör Ünal Karaman, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getirdi. Oyuncularına teşekkür eden Karaman, "Bizi mutlu edecek bir oyun performansı ortaya koydular. Geldiğimiz andan itibaren futbolcularımız gelişme adına hem zihinsel hem fiziksel olarak iyi durumda. İyi bir Göztepe izlettiler. Bunun yanında eksiklerimiz var. Eksilerimizin üzerine giderek çalışacağız. Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Rakip ceza sahasında topla buluşan, maçı her şeyi ile yaşayan Göztepe vardı. Üç puanla tamamlayamadık maçı, üzgünüm. Bundan sonraki müsabakalarda hatalardan arınmış, sonucu alan bir takım olacağız" diye konuştu.