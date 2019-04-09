Ünal Karaman: İsme değil başarıya bakarım

Maddi anlamda oldukça sıkıntılı süreçte takımın başına gelen ve aldığı sonuçlarla Trabzonspor’u Avrupa potasına sokan teknik direktör Ünal Karaman, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Fırtına’nın patronu, takım içerisindeki aile ortamının yakalanmasından ve oyuncuların ‘Trabzonspor ruhu’ ile mücadele etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm emeklerinin sonuç vermeye başladığını kaydeden Karaman ise başarının sırrını Ahmet Ağaoğlu’na açıkladı.

‘Yabancılar da öğrendi’

Kendisi için idmanların, resmi maç kadar değerli olduğunu ifade eden tecrübeli hocanın, “Benim oyuncunun ismi ile işim olmaz. İdmanlarda da kimsenin arkasında ismi yazmıyor. İdmanda gerçekten kim iyiyse ve kim forma için mücadele ediyorsa ona hakkını veririm. Yabancılar dahil herkes bunu öğrendi. O nedenle kimse oynamadığı zaman, bana ya da takım arkadaşına küsmüyor. Herkes birbirinin daha iyi olması için çaba gösteriyor. Böyle olduğu zaman da ister istemez başarı geliyor” dediği öğrenildi.

Serhat Demirtaş