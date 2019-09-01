Abdülkadir Ömür’ün sakatlığı moralleri bozarken, teknik direktör Ünal Karaman da Fenerbahçe maçının 11’ini değiştirmek zorunda kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, alternatif kadrolar üzerinde çalışırken, son kararını Donis Avdijaj’dan yana kullandı. Başarılı hoca, Abdülkadir’in yokluğunda Kosovalı oyuncuya ilk kez 11’de şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, golcüleri Caleb Ekuban ile Alexander Sörloth’u da aynı anda sahaya sürmeyi düşünüyor.

Fernandes ve Campi...

Kaleyi yine Uğurcan’a emanet edecek olan Karaman, stoper ikilisinde son AEK maçına göre değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İvanildo Fernandes ile Gaston Campi’yi kenara alacak olan deneyimli hoca, defans dörtlüsünü Pereira, Hüseyin, Hosseini ve Novak’tan oluşturacak. Fırtına’nın teknik patronu orta sahada ise Mikel’i kulübeye çekecek ve Sosa ile Abdulkadir Parmak’ı merkezde oynatacak. Kanatlarda Nwakaeme ile Avdijaj’ı görevlendirecek olan Karaman, ilerde Ekuban ve Sörloth’la gol arayacak.