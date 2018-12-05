Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları Sivas Belediyespor maçında, takımda daha az süre alan oyuncuları görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, iyi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "İki takım adına son derece ciddi bir müsabaka oldu. Oyuncularımızı görme imkanı bulduk. Bizim açımızdan iyi bir hazırlık oldu." diye konuştu.

Rakiplerine bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyen Karaman, bu maçı geride bırakıp Atiker Konyaspor ile Trabzon’da oynayacakları Süper Lig karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacaklarını ifade etti.