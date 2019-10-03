Ünal Karaman iddialı konuştu: İyi oynayarak sonucu alacağız

Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Basel karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. Basel’in güçlü bir tarihi olduğunu belirten tecrübeli hoca, “Şampiyonlar Ligi ve UEFA’da finaller görmüş güçlü saygı duyduğumuz bir rakibe karşı oynayacağız. Liglerinde liderler ve liginin en çok gol atan, bununla beraber en az gol yiyen takımı. Yarın izleyeciler açısından oldukça zevkli bir karşılaşma olacak. Uzun zaman ara verdiğimiz Avrupa arenasında bizler içinde önem arz etmekte. Kendi varolan gücümüzü zorlayarak sonuç alacağız. Bize ve oyunculara düşen görev kadar taraftara da düşüyor yanımızda olur destek verirseler ayrı mutlu oluruz” dedi. ‘

‘Mücadeleden geri kalmayacağız’

Rakiplerini yakından takip ettiklerini ve gereken analizleri yaptıklarını kaydeden Karaman, “Gruplarımız belli olduğu andan itibaren rakiplerimizi izliyoruz. Hocalarımız takip ediyorlar. Rakibimiz gerçekten oyunun hem savunma, hem de hücum yönünü iyi oynayan rakip. Avrupa kültürünü almış ve o dinamizde bir takım. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Bu bizim mücadeleden geri kalacağımız anlamına gelmiyor. Biz de iyi oynayacağız ve arzu ettiğimiz sonucu alacağız” ifadelerini kullandı.

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‘Önemini biliyoruz’

Abdulkadir Parmak ise kısa bir açıklama yaptı. Maçın iki takım açısından da zorlu geçeceğini dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, “Futbolcular olrak maçın önemini biliyoruz ve ona göre hazırlandık. Rakip iyi bir rakip ama biz de iyi bir sonuç almayı düşünüyoruz. İnşallah sahada istediğimiz futbolu oynar ve kazanırız” dedi.