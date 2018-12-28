Ünal Karaman: Her şey sıfırdan başlıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilk yarıyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.

Başarılı hoca, topladıkları 29 puanın önemine dikkat çekerken, “Devreyi ikinci bitirmek önemli. Özellikle son 5 haftada yakaladığımız seri önemli ve umut verici. Ancak hiçbir şey bitmedi. Aksine yeni başlıyor. İkinci yarı her zaman Süper Lig’de daha zor geçer. Her takımın bir hedefi var. Taraftarımız üzerine düşeni yaptı. İlk yarıda iç sahada bize müthiş destek verdi. Biz de 20 puan topladık. Ancak bu oyunu ikinci yarıda da sergilememiz şart. Sadece evimizde başarı olmamız yetmez” dedi.

Oyun anlamında da konuşan Karaman, “Başarılı olduğumuz noktalar da var, eksiklerimiz de. Esas yapmamız gereken çok daha mücadele etmek. Biz ilk yarılardaki futbolumuzu 90 dakikaya yayarsak, herkesi yenebiliriz” ifadesini kullandı.