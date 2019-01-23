Ünal Karaman: 'Hasret sona ersin'

Ligdeki Başakşehir mağlubiyeti ile ikinci yarıya başlayan Trabzonspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi.

Fırtına 2-1 kazandıkları ilk maçın rövanşında bu akşam 1. Lig ekibi Balıkesir Baltok ile kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma A2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İlk maçtaki avantajlı skoru iyi değerlendirmek isteyen Karadeniz temsilcisi, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

‘Lig kadar önemli’

Öğrencilerini galibiyete hazırlayan teknik direktör Ünal Karaman ise dün gerçekleştirilen son idmanda oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Türkiye Kupası’nı son olarak 2009-2010 sezonunda kazandıklarını hatırlatan genç teknik adam, “Kupa bizim için en az lig kadar önemli. Başakşehir mağlubiyetine rağmen ligde oldukça iyi gidiyoruz ve taraftarın beğeneceği bir oyun sahaya yansıtıyoruz. Bu formumuzu kupada da devam ettirelim. Bu sezon Trabzonspor’un 9 yıllık Türkiye Kupası hasreti sona ersin” ifadelerini kullandı.