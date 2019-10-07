Ünal Karaman: 'Gurur duyuyorum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Rizespor karşısında 90. dakikada gelen 2-1’lik galibiyetin ardından oldukça mutluydu.

Kötü hava şartlarına rağmen futboldan kopmadıklarını belirten tecrübeli hoca, “Her şartta futbol oynamaya çalıştık, oyundan kopmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun” dedi. Yoğun bir maç trafiğinden çıktıklarını belirten Karaman, “72 saat ideal dinlenme süresidir, biz 66 saatte ısınmaya çıktık. Biz ilk milli maç arasında 23 günde 7 maç oynadık, bu milli maç arasında ise 21 günde 6 karşılaşmaya çıktık. Dolayısıyla takdir edersiniz ki rotasyon yapma şansımız da fazla olmadı. Direniş gösteriyoruz. Oyuncu grubumla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Novak’ı riske etmedik’

Filip Novak’ın sağlık durumuyla ilgili olarak ise başarılı çalıştırıcı, “Maç öncesinde de hafif bir ağrısı vardı, bugün (dün) hatta kontrol filmleri çektirdik. Maç içerisinde ağrısı olunca riske etmedik. Umarım kötü bir şey olmaz” açıklamalarında bulundu.